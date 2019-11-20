Бишкек, , 14:38 — REGNUM Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора провел проверку в 97 школах столицы Киргизии, выявив при этом, что в 14 учебных заведениях туалеты были перепрофилированы под кабинеты иностранных языков, подсобные помещения, библиотеки и архивы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 20 ноября.

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В санэпидемнадзоре отмечают, что произошло это из-за нехватки учебных классов, вызванной переполненностью учебных заведений.

Так, по имеющимся данным, школы города Бишкек рассчитаны на 73,9 тысячи ученических мест, однако в текущем учебном году в них занимается более 166,5 тысячи учащихся. То есть количество учащихся превышает максимум в более чем в 2,2 раза.

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