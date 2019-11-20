Алма-Ата, Казахстан, , 14:13 — REGNUM Стипендией имени фигуриста Дениса Тена награждены три студента-спортсмена Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ), сообщает агентство «Казинформ».

Отмечается, что стипендию учредил ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев. По его словам, конкурсная комиссия рассмотрела более 80 заявок от талантливых студентов и отобрала три самые яркие.

Ибрашев напомнил, что казахстанский фигурист Денис Тен учился в магистратуре Executive MBA Бизнес Школы КБТУ. Именем олимпийского призера также назван кинотеатр университета.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Казахстане была опубликована энциклопедия этносов страны, в которую вошли выдающие личности, оставившие след в историко-культурном наследии Казахстана. В энциклопедию вошла также биография Дениса Тена.

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