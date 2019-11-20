Стокгольм, , 14:44 — REGNUM В Сконе, расположенной на юге Швеции, медицинские учреждения за последнее время получили почти 1,8 млн долларов из денег, полученных от налогоплательщиков. Средства были выделены местными властями муниципалитетов для лечения наркозависимых пациентов, несмотря на связи этих лечебных центров с саентологами и отсутствие должного ухода за больными. Об этом 19 ноября заявило шведское издание SVT.

Пару часов в бане и большое количество витаминов — некоторые из методов лечения наркомании, практиковавшихся в медицинском центре Narcocon, о которых сообщило SVT в своём документальном фильме «Привлеченные саентологией». В нем сообщается, что применяемые к пациентам лечебные процедуры были разработаны Роном Хаббардом, основателем Церкви саентологии.

Стивен Кент, социологический исследователь при Университете Альберты, назвал движение саентологов «контролирующей и манипулирующей организацией», раскритиковав методы лечения клиники Narcocon в Сконе.

В 2008 году SVT раскрыло связи между лечащим домом Scanian и саентологическим движением и смогло показать, что их методы лечения подвергались резкой критике со стороны медицинских экспертов, которые считали, что подобные процедуры не основаны на науке и поэтому не должны быть разрешены на территории Швеции.

Тем не менее, согласно SVT, шведские муниципалитеты продолжают размещать людей с наркотической зависимостью в таких лечебницах. За последние девять лет Narcocon в Сконе получил от шведских муниципалитетов почти 1,8 миллионов долларов.