Варшава, , 14:10 — REGNUM Крайнее возмущение выразили в Польше тем фактом, что на территории бывшего нацистского концлагеря в австрийском городе Гузене, где уничтожалась польская интеллигенция, участники Варшавского восстания и польские евреи, в настоящее время находится жилой район. Как пишет «Польская газета ежедневная», от лагеря остался только крематорий, который стоит «среди шикарных домов с бассейнами в саду».

«Когда мы приходим на территорию лагеря Гузен в Австрии, составляющего часть комплекса «Маутхаузен-Гузен», впечатление удручает. Из лагеря осталась только элегантная вилла, в которой жили надзиратели лагеря, и крематорий, из которого сделали место памяти. На территории политой кровью замученных заключенных лагеря стоят элегантные многоэтажные дома, виллы с бассейнами, на приусадебных участках играют дети», — рассказывает автор статьи.

Как отмечено в публикации, на территории бывших нацистских концлагерей в Германии и Польше, в тех случаях, когда бараки не сохранились, их место обозначается остатками фундамента или бордюрами.

По мнению газеты, в концлагере были уничтожены «самые выдающиеся польские ученые, известные в университетах всего мира». Первыми в ноябре 1939 года были арестованы 183 преподавателя и студента Краковского университета. Многие из узников лагеря умерли от истощения. Всего в лагере Гузен погибли более 37 тысяч человек из разных стран.

В последнее время Польша множит конфликты со всеми по поводу последствий Второй мировой войны. Сумма репараций, требуемых от Германии за ущерб, нанесённый войной, достигла уже 900 млрд долларов. Отношения с Израилем испорчены из-за обид на указание фактов, когда имущество погибших во время нацистской оккупации польских евреев было присвоено поляками. С Украиной существуют проблемы по поводу эксгумации жертв Волынской резни. Россию обвиняют в «уничтожении цвета польской нации» в Катыни, хотя убедительных доказательств этого нет.