Зальцбург, Австрия, , 14:03 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ предупредило российских туристов о том, что на нескольких автомагистралях Австрии движение временно ограничено из-за схождения лавин и селевых потоков в Зальцбурге, Тироле, Каринтии и Штирии, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Непогода на юге и западе Австрии началась несколько дней назад. Тяжелые погодные условия привели к ухудшению дорожной ситуации. Ожидается, что движение транспорта на нескольких автодорогах в федеральных землях Зальцбурга, Тироля, Каринтии и частично Штирии будет затруднено до нормализации ситуации. Сейчас дорожные службы занимаются уборкой дорог от повалившихся деревьев и снега и грязи от сошедших лавин и селевых потоков.

Со всех указанных регионов поступают сообщения о различных ДТП, и 19 ноября правительство объявило о введении «красного уровня» метеоопасности.