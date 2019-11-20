Лондон, , 14:03 — REGNUM Новая модификация игры Alien: Isolation заполнит космическую станцию множеством ксеноморфов. Об этом 20 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Мод получил логичное название Aliens: Isolation. Дополнительное «s» подарит и поклонникам франшизы «удовольствие» почувствовать, каково находиться на станции, полной Чужих, притом, что главного героя не сопровождает отряд пехотинцев. Издание отмечает, что не совсем понятно, как вообще нервы геймеров смогут перенести подобное нововведение.

Релиз Alien: Isolation состоялся 7 октября 2014 года. Это игра в жанре Survival Horror (выживание в атмосфере фильма ужасов), в ней геймеру предлагают выжить на изолированной космической станции, по которой передвигается ксеноморф из фильмов про Чужих.

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