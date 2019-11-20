Стокгольм, , 14:28 — REGNUM В Швеции Социал-демократы выступают за еще большее ужесточение правил против бесплатных религиозных школ, которые, по их мнению, стали «свободной зоной для экстремизма и радикализации». Об этом 19 ноября сообщило шведское издание SVT.

«Контроль над теми, кому разрешено управлять школами, был слишком слабым. Поэтому правительство недавно ужесточило правила, и на прошлой неделе мы решили проанализировать, как могут увеличиться возможности сотрудников Школьной инспекции закрыть такие школы с серьезными недостатками», — заявила министр образования Анна Экстрём.

В статье в шведской газете Expressen министр образования Анна Экстрём и министр внутренних дел Микаэль Дамберг описывают неполноценный контроль над религиозными бесплатными школами как «ядовитый коктейль», который привлекает «мошенников и опасных акторов».

Министр также заявила, что правительство начало расследование, чтобы дать четкие предложения о том, как остановить открытие новых бесплатных религиозных школ на территории Швеции.