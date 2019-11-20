Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM В Казахстане планируют ужесточить наказание за наезд на пешехода со смертельным исходом, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 20 ноября заявил заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса (парламента) республики.

По его словам, при смертельном наезде по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, планируется пожизненно лишать водительских прав. Кроме того, нарушителю будет грозить до десяти лет лишения свободы. Ахметжанов добавил, что срок ареста при вождении в нетрезвом виде предлагается продлить до 30 суток, а срок лишения прав — до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заявил, что в республике планируется внедрить практику конфискации автомобилей за управление транспортным средством после лишения водительских прав.

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