Бишкек, , 13:33 — REGNUM Сотрудники милиции задержали в Бишкеке мужчину, напавшего с ножом на пассажиров троллейбуса, сообщили в пресс-службе ГУВД города.

Местные СМИ успели занять на видео погоню и задержание злоумышленника. Милиционеры догнали и повалили нарушителя на землю, но он стал защищаться, размахивая ножом. Мужчина вырвался и попытался скрыться от полицейских. Однако снова был повержен на землю, и на второй раз ему не удалось убежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября житель Белгорода напал с ножом на водителя маршрутного автобуса. Потерпевший получил колотую рану шеи и был госпитализирован, злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

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