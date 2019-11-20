Ташкент, , 13:19 — REGNUM На пресс-конференции «Все эксперты рекомендуют Узбекистан для путешествий», организованной Государственным комитетом по развитию туризма в партнерстве с интернет-поисковиком авиабилетов Aviasales, представители департамента указали, что к 2020 году Узбекистан планирует привлечь больше туристов из России, сообщает информационный портал Tourdom.ru.

Число россиян, посещающих Узбекистан с туристическими целями, стабильно растет — в 2017 году их было 120 тысяч, в 2018 году — уже 370 тысяч, и по оценкам экспертов, показатель за 2019 год вырастет еще на 25%. Подобный успех заместитель начальника Управления международных связей и протокола Феруз Додиев объясняет следующим образом: «Мы ввели таможенные и налоговые льготы, субсидии для отелей и других средств размещения — им мы, если можно так выразиться, уменьшили головную боль при получении разрешений на прием гостей».

Специалисты добавили, привлекательности Узбекистана как туристического направления способствует доступная стоимость авиабилетов — сегодня можно приобрести билеты туда-обратно в пределах 10−15 тысяч рублей.