Карачи, Пакистан, , 13:42 — REGNUM 19 ноября улицы в центральном дистрикте Карачи (столица пакистанской провинции Синд) оказались непроходимы для личного и общественного транспорта, во многих местах возникли заторы.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, несколько районов и рынков пакистанского Карачи оказались затоплены из-за прорыва канализации и дренажа. Как признают местные власти, большинство утечек и неполадок были замечены очень давно, однако не было никакой возможности их починить. Хотя администрация принимает меры по устранению неполадок, едва ли стоит ожидать приведения улиц в порядок в ближайшее время.

Как отмечает Samaa TV, проблемы с затоплением вызваны полным устареванием системы канализации Карачи, которая не справляется с потребностями многомиллионного мегаполиса.