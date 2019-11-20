Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM По уровню развития информационных технологий Казахстан занимает 26-е место в мире, написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter со ссылкой на рейтинг ООН.

Глава государства посетил инновационный центр Astana Hub. По его мнению, в стране формируется инновационная цифровая среда. «Цифровая реальность становится нормой жизни», — заявил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске состоялся межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана, участники которого обсудили вопросы сотрудничества в сфере информационных технологий, а также обменялись опытом по применению цифровых технологий в различных отраслях экономики.

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