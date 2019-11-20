Новосибирск, , 12:37 — REGNUM Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которых обвиняют в мошенничестве и контрабанде лесоматериалов на 257 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По уголовному делу проходят семеро, в отношении четверых утвердждено обвинительное заключение. Ещё одну соучастницу преступного сообщества в ноябре 2019 года суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двое объявлены в международный розыск. По версии следствия, семь человек в период с 2009 по 2017 год на территории города Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Хакасии, Алтайского и Красноярского краёв заключали от имени подконтрольных фирм «фиктивные внешнеэкономические контракты». Используя реквизиты иностранных контрагентов и привлекая иностранцев, они организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт приобретённых в России лесоматериалов и их документальное сопровождение. При этом таможенные декларации содержали заведомо недостоверные сведения о производителе, отправителе и получателе товара. Далее фиктивные документы вместе с налоговыми декларациями предоставлялись в налоговый орган для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Таким образом им удалось получить более 257 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Заельцовский районный суд г. Новосибирска.