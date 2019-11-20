Алма-Ата, Казахстан, , 12:27 — REGNUM Баннеры с рекламой наркотиков демонтированы на нескольких центральных улицах Алма-Аты, сообщает 20 ноября издание Tengrinews. kz со ссылкой на управление городского планирования и урбанистики города.

В ведомстве уточнили, что ранее, при установке плакатов, на них был изображен QR-код, который давал ссылку на сайт, не имеющий отношений отношение к запрещенной информации.

В управлении добавили, что после размещения рекламы заявители изменили информацию на сайте. Правоохранительные органы инициировали досудебную проверку.

Отметим, ранее в социальных сетях появились фотографии рекламных плакатов в Алма-Ате, на которых было написано: «Будь первым. Сделай это». Плакат рекламировал акцию по разыгрыванию призов.

От участников требовалось сфотографироваться на фоне плаката и опубликовать фото в социальных сетях. Вместе с тем на плакате был изображен QR-код со ссылкой на сайт по продаже наркотиков.

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