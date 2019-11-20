Найроби, , 12:28 — REGNUM Студенты университетов в столице Кении, Найроби, запустили кампанию по искоренению сексуальных домогательств в высших учебных заведениях страны. Об этом передает ВВС Africa.

Недавнее исследование, проведенное компанией ActionAid в Найроби, показало, что половина всех студенток женского пола и четверть студентов мужского пола хотя бы раз подверглись сексуальным домогательствам со стороны сотрудников своего университета или колледжа.

Под хэштегом #CampusMeToo студенты собирают подписи под петицией, которая будет передана в министерство образования страны, передает телерадиокомпания.

Среди их требований — обязательные вводные занятия для вновь зачисленных студентов, регулярные обучающие семинары для сотрудников университетов и создание комиссии по расследованию случаев сексуальных домогательств во всех кампусах.