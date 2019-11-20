Лондон, , 12:23 — REGNUM Выигрыш в размере £105 млн ($135,8 млн по курсу) лотереи EuroMillions (Евромиллионы) достался жителю Великобритании. Об этом 20 ноября сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что в этом году джекпот международной лотереи в шестой раз срывает представитель Туманного Альбиона.

Напомним, первый розыгрыш лотереи EuroMillions прошел 2004 году в Париже. Тогда в нем приняли участие Франция, Великобритания и Испания. В конце года к лотерее присоединились жители других стран.

Стоит отметить, что в ноябре «Спортлото» не дождалось победителя лотереи, который выиграл 18 млн рублей. Известно, что выигрыш в 2016 году достался жителю Уфы, но никто за деньгами так и не пришел. Спустя два года всю сумму перечислили в бюджет РФ.