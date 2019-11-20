Нур-Султан, , 12:07 — REGNUM Газопровод «Сарыарка» в Казахстане планируется заполнить газом 30 декабря 2019 года. Об этом 20 ноября заявил заместитель министра энергетики республики Мурат Журебеков, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, строительство магистрали находится на завершающей стадии. В частности, линейная часть газопровода построена на 100%, газопроводы-отводы и автоматизированные газораспределительные станции — на 96,5%, газоизмерительные станции — на 91%.

«Приемка газопровода в эксплуатацию запланирована на 31 декабря 2019 года», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству построить распределительные сети газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах Акмолинской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Казахстана раскритиковал местные власти за темпы ввода газовых сетей