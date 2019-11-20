Сеул, , 12:12 — REGNUM Ожидается, что к 2030 году число пожилых людей, преждевременно умирающих в Южной Кореи из-за высокой концентрации мелкодисперсной пыли в воздухе, увеличится до 2100 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Сеульского института.

Согласно расчетам специалистов, к 2030 году из-за мелкой пыли в стране ежегодно будет умирать 2133 пожилых человека в возрасте от 65 лет, что на 83,6% больше, по сравнению с прогнозами 2015 года.

В 2015 году среднегодовая концентрация мелкой пыли в столице составила 23 мкг/м. куб., что на 13 мкг/м. куб. больше среднего показателя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Однако если концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе увеличится еще на 10 мкг/ м. куб., то риск смерти среди пожилых людей, в частности, от ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний, также увеличится на 13,9%, предполагают специалисты университета.