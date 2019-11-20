Чанчунь, Китай, , 11:39 — REGNUM Девять подозреваемых было арестовано за торговлю запрещенными продуктами из диких животных в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Бюро общественной безопасности провинции в марте 2019 года получило сведения о том, что некий гражданин по фамилии Ван занимался продажей частей животных, находящихся под защитой государства первого класса. Расследование вывело на целую сеть нелегальных торговцев изделиями из диких животных, действующую по всей стране. Бизнес-цепочка действовала в 30 провинциях, автономных района и городах центрального подчинения Поднебесной.

Полиция выяснила, что с 2016 года Ван осуществил более 490 сделок, продав в общей сложности продукции на 940 тыс. юаней ($119,5 тыс.). Бюро общественной безопасности направило пять команд на поимку Вана и его подельников.

За время операции было изъято 232 живых животных и 149 мертвых, включая питонов, ящериц, черепах, страусов и лори. Расследование продолжается, первые семеро подозреваемых уже получили сроки от трех до пяти лет тюрьмы и оштрафованы на суммы до 60 тыс. юаней.

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