Москва, , 11:34 — REGNUM По результатам исследования, проведенного сервисом Туту.ру на основе оформленных ж/д билетов на новогодние даты, специалисты определили, что самыми популярными для путешествий на новогодние праздники стали маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Нижний Новгород, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В пресс-службе РЖД рассказали, что предпочтения россиян постоянны: билеты по направлениям из Москвы в северную столицы, Казань и Нижний Новгород остаются самыми востребованными на протяжении уже трех лет. Поезда в Минск, Брест и Таллин стали самыми популярными железнодорожными маршрутами в другие страны. Добавим, что в 2019 году тарифы подорожали в среднем на 2% по всем направлениям, однако билеты на поезда внутри страны стали дороже на 3%, в то время как за границы — подешевели на 3%.

Эксперты уточнили, что в среднем на дорогу в одну сторону россияне в этом году тратят 2700 рублей на внутренних маршрутах, и 4700 рублей — на заграничных.