Копенгаген, , 12:19 — REGNUM В 2019 году в Дании зафиксирован рекордный рост популяции орланов-белохвостов со времен крупной миграции хищных птиц 1996 года. Так, в этом году только за один сезон гнёзда орланов покинули 130 особей. Глава проекта «Орел», осуществляемого в рамках датского орнитологического сообщества, Ким Скельмосе объявил, что за два десятилетия в Дании было зафиксировано 1069 орланов-белохвостов.

Хотя хищные птицы были вытеснены другими видами из Дании в 1917 году, датская природа идеально подходит для орланов. Они живут в основном за счет водоплавающих птиц и рыбы, а 7300 километров датского берега с множеством холмов и озер являются для них наиболее оптимальной средой обитания. «Орланы осваивают все новые территории, и мы думаем, что достичь популяции в 150−160 пар вполне возможно в течение нескольких десятилетий», — заявил Скельмосе. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Огромную роль в восстановлении популяции орланов играет и поддержка этой инициативы со стороны населения. Несмотря на то, что до сих пор имеет место незаконная охота и умышленное отравление хищных птиц, специалисты сразу же замечают, если в той или иной зоне происходит что-либо подозрительное.