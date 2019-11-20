Вашингтон, , 11:27 — REGNUM В новом учебном году в образовательные учреждение США поступило лишь два гражданина КНДР, что является самым низким показателем с 1975 года. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей Института международного образования (IIE) и Бюро по вопросам образования и культуры США.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с прошлым учебным годом число северокорейских студентов в образовательных учреждениях США сократилось на одного человека.

Известно, что в 2017 году в США обучалось восемь граждан КНДР.

Отметим, что в 1975 году на образовательные программы США поступили пять человек из Северной Кореи, к 1980 году их число увеличилось до 11 человек, к 1990 году — до 31 человека, к 2000 году — 201 человек, к 2007 году — 266 человек.

По прогнозам специалистов, число северокорейских студентов в образовательных учреждениях США напрямую зависит от отношений между странами.