Баку, , 11:21 — REGNUM Рейс Баку — Стамбул авиакомпании Buta Airways вернулся в аэропорт вылета из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщили 20 ноября в азербайджанской авиакомпании.

Отмечается, что самолет совершил экстренную посадку в 9 часов 40 минут по времени Баку (8:40 мск). На борту воздушного судна находились 104 пассажира. Экипаж планирует начать подготовку к вылету после передачи больного медслужбам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2019 года во время выполнения учебно-тренировочного полета произошло крушение истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.

Читайте также: Названа причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана