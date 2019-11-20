Оренбург, , 11:12 — REGNUM На Южно-Уральской магистрали железной дороги за десять месяцев 2019 года отмечен рост гибели людей. Число травм со смертельным исходом увеличилось на 7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ЮУЖД.

Вместе с тем наблюдается снижение количества случаев травмирования граждан от наезда подвижного состава — на 7,8%.

В январе — октябре 2019 года зафиксировано 59 случаев травмирования людей на железной дороге, из них 46 — с летальным исходом. За этот же период 2018 года 64 человека получили травмы и 43 — погибли.

Рост несчастных случаев на железной дороге с травмированием граждан отмечен в Челябинской (с 25 до 28 человек) и Оренбургской (с 14 до 15 человек) областях.

В Курганской области снизилось количество таких случаев с 18 до 11, а в Северо-Казахстанской области Казахстана — с девяти до восьми.