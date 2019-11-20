Энугу, , 11:10 — REGNUM В Нигерии состоялось мероприятие, посвященное памяти 21 протестующего шахтера, убитого 70 лет назад колониальными войсками. Об этом передает ВВС Africa.

В понедельник, 18 ноября, в день 70-летия трагедии Энугу, в городе были проведены мероприятия для учащихся средних школ. А местная неправительственная организация, Центр воспоминаний, опубликовала имена 21 погибшего шахтера, а также список должностей, которые они занимали на шахте.

По информации телерадиокомпании, в ноябре 1949 года рабочие угольной шахты в долине реки Ива в Огбете, пригороде Энугу, требовали повышения зарплаты. Но власти обвинили их в организации восстания против британского колониального правления.

«Я был на дежурстве, когда увидел, как колониальные войска приближались к шахте, ‑ и я почувствовал, что нам грозят неприятности», — заявил BBC выживший шахтер Огбонная Эзе, который говорит, что в настоящее время ему 110 лет.

«Я предупредил других шахтеров, чтобы они бежали. Мы сбежали в близлежащий кустарник и спрятались, а из нашего укрытия мы слышали, как гремят выстрелы», — вспоминает Эзе.

Помимо памятника шахтерам в Энугу больше ничего не напоминает об этом событии, отмечают журналисты. Считается, что погибшие шахтеры были предшественниками профсоюзного движения в Нигерии, во многом благодаря которому страна обрела независимость от Великобритании в 1960 году.