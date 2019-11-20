Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Новая функция Xbox One позволит геймерам получать подробную информацию об играх, в которые играют их друзья. Об этом 19 ноября на своей странице в Twitter сообщил программный директор Xbox Live Ларри Гриб (Larry Hryb).

https://twitter.com/majornelson/status/1196860067213000704

Кроме того, они сразу же смогут купить и установить эту игру, а также перейти в её официальный клуб. Гриб сообщил, что эта функция появится на Xbox «в ближайшее время».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что швейцарская компания Logitech представила контролеры Xbox для людей с ограниченными возможностями здоровья. Производитель отметил, что Microsoft тестировала эти устройства в своих лабораториях, в этих тестах приняли участие многие люди.

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