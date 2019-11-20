Москва, , 10:50 — REGNUM Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела по факту обстрелов ВСУ территории Донбасса, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщила 20 ноября пресс-служба ведомства.

Речь идёт об обстрелах 31 октября, 1 и 13 ноября, в результате которых пострадали четыре человека.

«По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ», — рассказала Петренко.

Отмечается, что 31 октября 2019 года украинские силовики ранили двух работников скорой помощи, выпустив по их машине противотанковую управляемую ракету (ПТУР). «Скорая» ехала на вызов в сторону села Белая Каменка. 1 и 13 ноября ВСУ обстреляли из миномётов и гранатомётов окраину Донецка, в результате чего были ранены два мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК РФ предъявил заочные обвинения командиру 54-й бригады ВСУ Алексею Майстренко. Его подозревают в организации обстрелов территории Донбасса, в ходе которых погиб один человек, восемь получили ранения.

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