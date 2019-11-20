Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM Генеральный директор Activision BlizzardРоберт Котик прокомментировал недавние скандалы вокруг компании на конференции CNBC, которая прошла в Лос-Анджелесе. Об этом 20 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Он заявил, что его организация не занимается вопросами политики, когда журналисты сказали ему о том, что люди ждут, что бизнес-лидеры будут занимать позицию по различным политическим попросам.

«Мы являемся оператором сообществ, которые позволяют вам развлекаться через призму видеоигры, — сказал Котик, — я отвечаю за то, чтобы наши сообщества чувствовали себя в созранности, безопасности, комфорте, были довольны и развлекались».

Он также заявил, что всё это не дает ему право превращать Activision Blizzard в платформу для демонстрации разных политических взглядов.

Напомним, ранее Activision Blizzard была вовлечена в серию скандалов, связанных с дисквалификацией китайского геймера Нг «blitzchung» Вай Чунга. Во время матча по Heartstone он надел на себя маску и потребовал«освободить Гонконг» в знак поддержки протестующих.

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