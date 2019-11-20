Киев, , 10:32 — REGNUM С 20 ноября 2020 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) больше не занимается проведением досудебных расследований, сказано 19 ноября на официальном сайте ведомства.

Все незавершённые расследования будут переданы в Государственное бюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Службу безопасности Украины, в зависимости от квалификации.

ГПУ продолжит осуществлять организацию и координацию досудебного следствия.

В пресс-службе отметили, что досудебное расследование сотрудники ГПУ проводили временно. Данная функция не свойственна прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-посол США на Украине Мари Йованович стремилась контролировать украинские правоохранительные органы, включая Генеральную прокуратуру.

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