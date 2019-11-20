Стокгольм, , 12:16 — REGNUM В Швеции Совет юстиции согласился с предложение правительства о чтении секретных данных в качестве принудительной меры. Об этом 18 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

«Предложения правительства могут быть использованы в качестве основы для законодательства», — заявил Совет юстиции Швеции в своем заключении после ознакомления с правительственной инициативой.

Новые меры по чтению секретных данных означают, что полиция теперь может взломать мобильный телефон, планшет или компьютер и получить доступ к находящимся там данным. Содержимое в электронной почте, смс, посещенные веб-страницы, фотографии и другие файлы являются примерами того, что может заинтересовать полицию в ходе уголовного расследования. Считывание секретных данных также позволяет полиции активировать микрофон, камеру или GPS на электронном устройстве, таким образом, отслеживать подозреваемого в преступлении в режиме реального времени.

«В предложении содержится довольно подробный анализ необходимых ресурсов, масштабов, ожидаемой эффективности и рисков для личной неприкосновенности и информационной безопасности. Совет юстиции считает, что представленных доказательств достаточно, чтобы оправдать введение чтения секретных данных в качестве нового средства, используемого в принудительном порядке», — говорится в сообщении ведомства.