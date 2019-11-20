Петропавловск, Казахстан, , 10:02 — REGNUM Четверо злоумышленников совершили разбойное нападение на агроформирование в селе Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Нападение произошло 19 ноября в 19 часов 15 минут (16:15 мск). В полиции уточнили, что четверо неизвестных ворвались в здание ТОО «Талшик Астык LTD» и стали угрожать предметом, похожим на обрез ружья. Преступники похитили 170 млн тенге ($439 тыс.) и два сотовых телефона.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, также ориентированы все патрули и наряды.

Напомним, 1 ноября глава пресс-службе департамента полиции Павлодарской области Казахстана Жанна Белялова заявила, что в Дагестане задержан гражданин республики, обвиняемый в разбойном нападении, который скрывался от правосудия 20 лет.

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