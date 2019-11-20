Стокгольм, , 12:09 — REGNUM Власти Швеции освободили из-под стражи несколько имамов по причине того, что их нельзя выслать из страны. Данные действия были предприняты, несмотря на то, что Агентство национальной безопасности Швеции (SÄPO) считает их угрозой для общества. Один из освобожденных исламистов сбежал, в то время как один вернулся в свой приход, где он снова проповедует. Об этом 19 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Эти люди, скорее всего, продолжат заниматься своей деятельностью в том же духе», — заявил аналитик Шведского оборонного колледжа Филип Алин.

В начале мая органы безопасности Швеции в течение нескольких дней задержали шесть человек в различных местах Швеции, применив к ним Закон о специальном контроле над иностранцами (LSU).

Агентство национальной безопасности Швеции посчитало, что шестеро задержанных — имамы в Умео, Вестеросе и Евле, а также директор одной школы в Гетеборге — представляют угрозу безопасности Швеции, и подали заявление об их выдворении органами Миграционной службы Швеции. Никто из них не является шведским гражданином, и все оспаривали выдвигаемые против них обвинения. Ранее власти Швеции отказались их высылать из страны, ссылаясь на возможность применения к ним пыток и последующей смерти после их возвращения на родину.