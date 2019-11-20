Барнаул, , 09:39 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, сообщают алтайские СМИ. Исполняющим обязанности ректора назначена Ирина Шереметьева, увольнение которой сопровождалось скандалом летом 2019 года.

Напомним, петиция «Требуем отставки ректора АГМУ Салдана Игоря Петровича», адресованная к Владимиру Путину и министрам, появилась ещё в конце 2016 года стараниями некоего Ивана Иванова. Алтайский государственный медицинский университет является федеральным учреждением, но начавшуюся там реорганизацию кафедр анонимный автор воззвания обозначил в петиции не иначе, как «развал учебной и научной деятельности одного из лучших медицинских вузов».

В пример приведены аргументы, которые несведущему в процессах реформирования минздрава и делах вуза, могли бы послужить причиной для «гнева народного» и принятия должных мер к его руководству. Но, как уже сообщало ИА REGNUM, за новыми обвинениями — теперь уже — в «геноциде» — по случаю увольнения 70-летних докторов наук и 58-ми (!) кандидатов меднаук, стоит потеря отдельными бывшими сотрудниками вуза очень приличного дохода.

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Трудовой договор с заведующей кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии вуза Ириной Шереметьевой был расторгнут после того, как ученый совет не поддержал ее кандидатуру на выборах: на голосовании против утверждения её в должности завкафедрой проголосовал 41 человек. В августе 2019 года адвокат Ирины Шереметьевой Михаил Дессерт, заявлял, о существовании оснований, «по которым можно считать нынешнего руководителя вуза Игоря Салдана нарушившим трудовое законодательство».

Однако позднее выяснилось, что результаты прокурорской проверки в Алтайском государственном медицинском университете подтвердили обоснованность увольнения сотрудницы Ирины Шереметьевой, претендовавшей на пост ректора.

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