Париж, , 09:29 — REGNUM Отмечая «ухудшение положения женщин и семей с детьми» в опубликованном 20 ноября манифесте, двенадцать французских организаций призывают государство и департаменты принять экстренный план по открытию постоянного и доступного жилья, сообщает Le Figaro.

Ассоциации во Франции заявили, что каждый вечер 700 детей спят на улице со своими родителями в Париже.

«Во Франции насчитывается тысячи бездомных детей», — осудили двенадцать организаций, подписавших манифест, в том числе фонд аббата Пьера и ЮНИСЕФ Франции.

«Это недостойное положение во Франции, 6-й экономической державы в мире и страны, подписавшей международную конвенцию о правах ребенка», — возмущаются ассоциации по случаю международного дня прав ребенка.

По данным ассоциаций, в Иль-де-Франсе 20 000 несовершеннолетних в настоящее время «находятся в крайне неустойчивом положении» из-за отсутствия жилья.

Напомним, Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Это день мирового братства и взаимопонимания, посвященный деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.