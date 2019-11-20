Ростов-на-Дону, , 09:28 — REGNUM В ростовском зоопарке поселился борнейский орангутан. Десятилетний самец Киран родился в Национальном зоологическом парке Бойнице (Словакия). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоопарка.

Вместе с Кираном на Дон прибыли зоологи Национального зоологического парка Бойнице, уточнили в зоопарке.

Для нового постояльца подготовлен просторный вольер, оснащённый всем необходимым. В настоящее время специалисты помогают животному адаптироваться к новым условиям.