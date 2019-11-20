Лондон, , 09:28 — REGNUM Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл возглавила ежегодный рейтинг самых стильных персон. Список знаменитостей, наряды которых больше всего влияют на спрос в интернете, составили эксперты фэшн-платформы Lyst на основании количества запросов в поисковике «Мир моды в 2019 году».

В исследовании отмечается, что в среднем появление Маркл в том или ином наряде вызывало рост запросов на аналогичную одежду на 216%. А после ее встречи в ЮАР с лауреатом Нобелевской премии мира Десмондом Туту, спрос на такое же платье, в котором она тогда была, вырос на 570%.

В рейтинг также вошли представители шоу-бизнеса США, поп-звезды из Азии и другие известные персоны.

Ранее, в сентябре, британские эксперты раскритиковали «траурный» наряд Маркл, в котором она пришла на свадьбу нефтяного магната Майкла Хесса в Риме.