Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Оренбурге задержано международное почтовое отправление, адресованное жительнице Волгограда. В нем содержались таблетки для похудения с запрещенным сильнодействующим веществом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Почтовое отправление следовало из Казахстана в Волгоградскую область транзитом через Оренбуржье. Адресат пояснила, чтоискала эффективные препараты для похудения в аптеках, но лекарства, как оказалось, продаются только по рецептам. Тогда женщина стала изучать интернет-ресурсы. На казахском сайте нашла нужный препарат и сделала заказ. Но, как утверждает жительница Волгограда, на портале был указан травяной состав, ни о каких запрещенных веществах речи не шло.

Из-за отсутствия состава преступления в действиях жительницы Волгограда в возбуждении уголовного дела отказано. Однако женщина понесет административную ответственность. При ввозе на территорию РФ сильнодействующих препаратов представляются разрешительные документы, в том числе о назначении таких препаратов доктором, чего сделано не было. Принято решение об уничтожении почтового отправления с капсулами, — отметили в Самарской таможне.