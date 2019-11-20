Париж, , 10:44 — REGNUM 19 ноября стало известно, что профсоюзы полицейских рассматривают вариант о присоединении к демонстрациям, запланированным на 5 декабря. Рассматривается также вариант о проведении забастовки во время акций протеста. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Профсоюзы угрожают «символическим» закрытием полицейских участков с 10:00 до 15:00 5 декабря, полицейские не будут также оформлять протоколы и выписывать штрафы, осуществлять усиленный контроль в аэропортах и собирать плату за проезд по главным автомагистралям. «Институт полиции разваливается, а министерство внутренних дел не обращает на это внимание. Нас использовали для противодействия «желтым жилетам» в течение 53 недель протестов, но никаких улучшений положения полицейских не происходит», — заявляют представители профсоюзов. Среди требований профсоюзов, в частности, указываются улучшение условий труда полицейских, принятие действительных мер по социальной защите, достойный и гарантированный размер пенсионных выплат.

Ранее полицейские уже выходили на демонстрации. Последний раз это произошло 2 октября 2019 года, когда полицейские прошли с «маршем гнева» по улицам Парижа. В акции приняли участие около 20 тысяч человек.