Аддис-Абеба, , 08:34 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Африканский союз (АС) обязались объединить усилия для обеспечения охвата всех жителей африканского континента услугами здравоохранения. Об этом передает VOA Africa.

По данным журналистов радиостанции, обязательство сторон было дано по итогам «Аддис-Абебского призыва к действию», недавнего соглашения между странами АС об увеличении внутренних инвестиций в здравоохранение.

На особой церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании главы ВОЗ и АС обязались сделать значительные инвестиции для улучшения здоровья более миллиарда африканцев.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что Меморандум о взаимопонимании, который он подписал с АС, формализует их сотрудничество в трех ключевых областях.

Во-первых, по его словам, они обязались поддержать Африканское агентство по лекарственным средствам, чтобы люди на континенте имели доступ к высококачественным, безопасным и эффективным лекарствам.

Во-вторых, ВОЗ и АС договорились укреплять сотрудничество с Африканским центром по контролю заболеваний, уделяя особое внимание обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, отметил он.

«Нынешняя вспышка Эболы в Демократической Республике Конго является ярким напоминанием о том, что многие страны АС уязвимы для возникновения эпидемий», — сказал Тедрос.

«Слишком долго мир инвестировал в чрезвычайные меры, а не в подготовку. Мы бросаем средства на борьбу со вспышкой, но, когда она заканчивается, мы ничего не делаем, чтобы предотвратить следующую», — отметил он.

По его словам, третий ключевой элемент сотрудничества — реализация соглашения об универсальном и обязательном медицинском страховании. Для этого ВОЗ будет работать совместно с министрами здравоохранения и финансов стран Африки с тем, чтобы разработать модели финансирования, сказал Тедрос, добавив, что инвестирование в клиники первичной медико-санитарной помощи является одним из лучших способов укрепления здоровья населения.

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат высоко оценил Меморандум о взаимопонимании с ВОЗ, назвав его конкретным шагом в направлении улучшения сферы здравоохранения на всем континенте.