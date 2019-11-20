Сеул, , 09:39 — REGNUM Итальянские суперкары Lamborghini становятся все более популярными в Южной Корее, несмотря на ухудшение экономических условий. С начала года в стране было продано 130 автомобилей, в то время как в прошлые годы южнокорейцы приобретали в среднем 18 автомобилей, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьюторов.

Благодаря рекордным продажам, итальянскому автопроизводителю пришлось экспортировать в Южную Корею более сотни дополнительных машин. Отмечается, что их стоимость начинается от 270 тысяч долларов. Самой доступной моделью является Lamborghini Urus, который можно приобрести за 220 тысяч долларов. Кроме того, на 44% выросли и продажи Rolls-Royce, средняя стоимость которых составляет 400 тысяч долларов.

Эксперты объясняют рост продаж люксовых автомобилей увеличением социального расслоения: богатые южнокорейцы, доходы которых растут, несмотря на ухудшение экономических условий, стремятся демонстрировать своё богатство с помощью дорогих вещей и, в частности, автомобилей.