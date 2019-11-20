Варанаси, Индия, , 09:06 — REGNUM Житель Индии из города Варанаси спроектировал прототип костюма «Железного человека» для индийских солдат. Об этом 19 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Житель индийского города Варанаси по имени Ашок Чаурасия заявил, что прототип «железного человека» был разработан для индийских солдат. «Это металлический костюм, который предназначен для повышения боевых характеристик индийских воинских формирований в столкновениях с террористами и другими противниками», — отметил он.

Ашок Чаурасия пообещал продолжить работу над прототипом. По словам изобретателя, вдохновение для создания костюма он черпал из голливудских блокбастерах о «Железном человеке».