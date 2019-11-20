Дамаск, , 08:22 — REGNUM На севере Сирии российские военнослужащие организовали три центра по распределению гуманитарной помощи. Об этом 20 ноября сообщает телеканал «Звезда».

Центры начали работу, сообщается, что за час жителям провинции Ракка раздали три тысячи пакетов с продовольствием на несколько дней. Россия будет продолжать помощь простым людям и дальше.

«Благодарим Россию за поддержку в такое трудное для нас время! Здесь семьи живут на грани выживания», — приводят журналисты канала слова благодарности старосты общины Фазеля Юниса Бахреба.

Отмечаются трудности жизни мирного населения, несмотря на то, что боевики покинули район. Многие жители не могут прокормить свои семьи без гуманитарной помощи. Дома не только разрушены, но еще и заминированы боевиками перед отступлением.