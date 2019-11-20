Шанхай, Китай, , 08:15 — REGNUM Общественный туалет для детей и их родителей, открытый в шанхайском парке аттракционов LEGOLAND и оформленный в стиле конструктора LEGO, вошел в число двадцати самых красивых туалетов города, заняв первое место, было заявлено в седьмой Всемирный день туалета, передает 20 ноября агентство Синьхуа.

Каждая дверь в кабинку туалета украшена изображениями персонажей вселенной конструктора LEGO, вроде ковбоя, офицера полиции или робота, а процесс посещения его сопровождается соответствующей музыкой. Кроме того, туалет оборудован туалетными сидениями «два в одном», который подойдет и взрослым, и детям.

Кроме того, рядом с туалетом имеется комната для кормления, оборудованная стулом и аптечкой первом медицинской помощи, дезинфицирующими средствами, отдельными местами для кормящих матерей, а также местами для смены подгузников.

Напомним, что с 2018 года Шанхай озвучивает список «20 самых красивых туалетов» города в рамках наращивания темпов «туалетной революции», которая шагает по Китаю с 2015 года. Более 90 общественных уборных присоединилась в этом году к туалетному соревнованию, включая те, что расположены в правительственных зданиях, торговых центра и туристических местах.

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