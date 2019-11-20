Барнаул, , 08:09 — REGNUM Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин не верит в действенность предложения Совета Федерации о штрафах за шум в ночное время. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM планируемое внесение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях, он пояснил:

«Дело в том, что обозначенный в народе закон «О тишине» есть и штрафы есть. Но у нас в Алтайском крае он работает наполовину, так как нет договора краевых властей и УВД. Поэтому жители у меня в доме вызывают полицию, и они приезжают, но они не имеют права составлять «протокол» и поэтому протокол составляет только районная административная комиссия.

Но вот здесь еще одна проблема — что такое «шум». Так, в соседнем доме меня как-то привлекли как свидетеля (пригласивший на меня сослался, что я человек «известный») шумного поведения соседей сверху. Я подтвердил, что действительно в 22:50 имеет место шум от бегающего ребенка. Я поделился, что и у меня слышен шум бегающих ребятишек сверху, но я зачастую засыпаю под звуки радио или телевизора.

Пригласивший меня житель поделился, что и он засыпает с включенным телевизором, но вот топот ребятишек сверху его раздражает, и сделает все, чтобы «эту сволочь выселить». И тут я вспомнил уже свою медицинскую специальность. Поэтому штраф за «шум в ночное время» довольно дискуссионная мера. Тем более, что в административном праве нет «соразмерности ответственности». Поэтому понимаю, что тема довольно неопределенная и вряд ли здесь приемлема риторика: «как только, так сразу…».

Напомним, предложение о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые бы предусматривали штрафы для граждан, нарушающих тишину в ночное время, внесены Советом Федерации. За «любые действия независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан» с 23:00 до 07:00 предложено наказывать рублём в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Читайте также: Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время