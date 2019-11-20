Циндао, Китай, , 07:38 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Цзянсу на востоке Китая Мяо Жуйлинь приговорен к десяти с половиной годам тюремного заключения за взяточничество в размере более 7.2 млн юаней ($1,03 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Мяо также был оштрафован на 700 тыс. юаней, а все его нелегальные накопления будут возвращены в национальную казну, говорится в заявлении Промежуточного народного суда города Циндао провинции Шаньдун. Суд признал Мяо виновным в использовании своего должностного положения на различных постах в провинции Цзянсу в период с 2005 по 2016 годы для лоббирования материальных интересов третьих лиц.

За указанный период Мяо напрямую или через посредников получил взяток в размере 7,2 млн юаней. Тем не менее суд вынес мягкий приговор в связи с тем, что Мяо полностью признал свою вину, раскаялся и помог следствию. Бывший чиновник не будет подавать апелляцию.

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