Барнаул, , 07:34 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, призван заботиться вовсе не о людях. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс, она пояснила:

«Думаю, что это история о производителях табака и бюджете, люди здесь побоку. Большинство курильщиков всё равно будут курить сигареты, и лишь небольшая часть откажется от вредной привычки из-за высокой стоимости, начнёт взращивать табак в огороде или найдёт замену этому «удовольствию».

Сомневаюсь, что на рынке сигарет много контрафакта. Не самый актуальный вопрос. Однако принятие проекта оцениваю как вполне вероятное. Реальная цель проекта, полагаю, пресечь все финансовые потери этого бизнеса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с инициативой о внесении в Налоговый кодекс поправок, устанавливающих минимальную стоимость пачки сигарет, выступила группа депутатов Госдумы РФ, в числе которых парламентарий от ЛДПР Сергей Катасонов, а также от «Единой России» Алексей Веллер, Айрат Фаррахов, Абдулмажит Маграмов, Юрий Кобзев и Гаджимет Сафаралиев. По мнению авторов, это позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения.

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