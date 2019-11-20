Амстердам, , 07:31 — REGNUM В Голландии зарплаты работников, которые окончили вуз, растёт быстрее чем зарплаты работников, которые получили только среднее профессиональное образование. Кроме того, женщины в последние два года снова стали зарабатывать меньше, чем мужчины. Таковы некоторые итоги Национального исследования зарплат, о которых пишет газета Algemeen Dagblad.

В рамках исследования было опрошено 43.000 человек. В частности, им задавались вопросы о развитии их зарплаты в последние два года. Выяснилось, что среди работников с вузовским образованием 72% заявило о росте зарплаты. Среди работников, получившим высшее профессиональное образование, таковых было 63%. Работники, получившие среднее профессиональное образование, в 53% случаев отмечали рост зарплаты.

Кроме того, в ходе исследования обнаружился разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами. Женщины в возрасте до 35 лет в среднем зарабатывают на 6,4% меньше, чем их коллеги-мужчины. Два года назад эта разница составляла ещё 4,9%. Специалисты не берутся дать точное объяснение такой разнице. Предполагается, что молодые женщины на своей первой работе недостаточно решительно ведут переговоры о будущей зарплате. После 35 лет разрыв ещё увеличивается и составляет 9%. По мнению исследователей, это связано с тем, что у женщин появляются дети, вследствие чего они на некоторое время выпадают из трудовой деятельности. После возвращения на работу им уже не удаётся нагнать отставание в зарплате по отношению к коллегам-мужчинам.