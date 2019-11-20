Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Судебный иск к крупнейшему производителю электронных сигарет в США Juul Labs подала генеральная прокуратура штата Нью-Йорк. Об этом 19 ноября говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В иске отмечается, что Juul Labs использует для рекламы своей продукции «вводящие в заблуждение методы». По словам генерального прокурора штата Летиции Джеймс, реклама производителя непосредственно направлена на несовершеннолетних, а это противоречит законодательству. Джеймс выразила мнение, что данная деятельность компании является причиной популярности электронных сигарет среди подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра и власти округа Лос-Анджелес также подали судебный иск к Juul Labs.

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