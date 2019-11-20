Пекин, , 06:25 — REGNUM Верховный народный суд Китая ввел давно обещанные уголовные наказания за допинговую деятельность в существующий антидопинговый закон, сообщает агентство Синьхуа.

Высший суд Китая анонсировал ряд судебных толкований по применению уголовного законодательства при рассмотрении дел, связанных с употреблением допинга, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Изменения призваны криминализовать такую деятельность, как торговля и незаконные бизнес-операции с запрещенными субстанциями, а также принуждение, подталкивание или обман несовершеннолетних или инвалидов с целью склонения их к употреблению препаратов, повышающих их производительность. Продажа и производство запрещенных препаратов также будет преследоваться уголовно.