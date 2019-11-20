Ланьчжоу, Китай, , 06:17 — REGNUM Полиция столицы китайской провинции Ганьсу города Ланьчжоу на северо-западе Китая сообщила о задержании 10 подозреваемых в мошенничестве в сфере биткоин-инвестиций, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Еще 20 августа текущего года пострадавший по фамилии Бао обратился в местное отделение полиции с жалобой на то, что он был обманут на 185 тыс. юаней ($26 326) после того, как его убедили вложить эти деньги в биткоины и прочие проекты посредством популярного в Китае мессенджера WeChat.

Немедленно было инициировано расследована, которое вывело на банду под руководством двоих подозреваемых. Банда располагалась в городе Ухане, столице центральной провинции Хубэй и в течении длительного времени занималась мошенничеством в сфере инвестиций, успев обмануть огромное количество людей.

Полиция потратила месяц на расследование в провинциях Хубэй, Гуандун и Цзянси и схватила 10 подозреваемых, у которых были изъяты десятки мобильных телефонов и компьютеров. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая закрыли более 5000 поддельных сайтов государственных ведомств